Rezago de la inversión en el gobierno Petro se asemeja a los peores niveles de este siglo, ¿qué está pasando?

Los analistas de la economía nacional reconocen que hay varios indicadores que se han ido recuperando poco a poco en el país como el desempleo y la inflación. No obstante, la inversión sigue rezagada y la preocupación no es otra que esta realidad le pase factura al crecimiento económico futuro.

El líder gremial explicó que la inversión privada no está pasando por su mejor momento. “Estamos en niveles inferiores a los de la década anterior, esto sin duda alguna debería despertar una reflexión”, apuntó.

La preocupación de los industriales de la Andi es que la inversión es un indicador que jalona la dinámica económica en el futuro, por lo que estos bajos niveles podrían afectar el crecimiento económico en los próximos años.

“El Gobierno le está, de alguna forma, enterrando el cuchillo, al Estado colombiano. Me imagino que el presidente dirá que a partir de 2026 ya no estará aquí y que por eso no le importa, pero tiene la responsabilidad de dejar un Estado con condiciones relativamente saludables”, comentó Mac Master.