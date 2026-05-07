¿Por qué el Gobierno Petro frenó obras por $120.000 millones en el Oriente antioqueño?

Uno de los más importantes paquetes de obras viales que prometen descongestionar las vías del Oriente antioqueño está en el limbo por culpa del Gobierno Nacional.
En una situación parecida a la que hace poco se vivió con la optimización del aeropuerto José María Córdova, varios alcaldes de esa subregión no se explican por qué desde Bogotá no se quiere autorizar una oleada de intervenciones tasada en $121.692 millones, provenientes de los excedentes de la concesión Devimed.
El problema consiste en que, pese a no tener que poner ningún peso de su presupuesto, los trabajos dependen de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dé su visto bueno para la firma de un otrosí.
A raíz de la falta de claridades con ese ente, varios mandatarios de esa región elevaron su voz de protesta.
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“No podemos permitir que se detenga el desarrollo de toda una región. Estas obras son fundamentales para la movilidad, conectividad, competitividad y el bienestar de miles de ciudadanos”, dijo el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas.
En igual sentido, el alcalde de Marinilla, Julio César Serna, expresó su consternación por la situación y resaltó que las obras son cruciales no solo por el impacto positivo que se espera generen en la movilidad, sino por ya tener mucho trabajo avanzado.