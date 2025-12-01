¿Por qué Iván Cepeda lidera la intención de voto según Invamer? Consulta del Pacto, maquinaria del Gobierno y otras claves

La más reciente encuesta Invamer, publicada este 30 de noviembre, realizada en todo el país entre el 15 y el 27 de ese mes, reveló que Iván Cepeda encabeza la intención de voto presidencial (31,9%), en un contexto en el que se indagan percepciones de figuras públicas, afinidades políticas y escenarios hipotéticos de votación para las elecciones de 2026 en Colombia
Y es que el liderazgo de Cepeda se vincula de manera directa con un hecho que no han ejecutado los demás candidatos: es el único entre los primeros 15 con medición real en urnas durante 2025. La consulta del Pacto Histórico de octubre activó sus bases, le dio visibilidad reciente y movilizó su estructura territorial, ya que ese ejercicio dejó más de 1,5 millones de votos a su nombre y un movimiento político en plena actividad, incluida su bancada al Congreso.
Este proceso, de acuerdo a diferentes analistas, generó un efecto de “recordación inmediata”. La consulta funcionó como un ensayo electoral que puso su nombre en circulación y permitió que su campaña ejerciera proselitismo anticipado, mientras otros sectores no realizaron ejercicios similares.