¿Por qué James no tiene el problema fiscal que tuvo Falcao en Colombia? Propuesta de De la Espriella es clave

En particular, el impuesto al patrimonio fue uno de los temas que ocupó un lugar importante en las conversaciones alrededor del regreso de James al país. Se trata de un aspecto especialmente sensible para futbolistas de alto perfil económico que han construido buena parte de su patrimonio durante sus carreras internacionales.

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional no solo estuvo marcada por las conversaciones deportivas, el proyecto del club y el deseo del futbolista de regresar al fútbol colombiano. En el proceso también hubo un asunto extradeportivo que durante años había generado reservas en el entorno del jugador: el impacto tributario que podía tener su permanencia en Colombia.

El antecedente más cercano es el de Radamel Falcao García durante su paso por Millonarios. La situación tributaria fue señalada como uno de los factores que podían dificultar su permanencia prolongada en Colombia. El punto central estaba relacionado con la residencia fiscal: permanecer más de 183 días en el país, dentro del periodo establecido por la legislación, puede llevar a adquirir esa condición, aunque existen otros criterios que también deben analizarse de manera individual.

Para un futbolista con un patrimonio construido durante años de actividad en el exterior, la condición de residente fiscal puede tener implicaciones importantes, pues Colombia puede someter a tributación determinados ingresos y activos bajo las reglas aplicables a los residentes. Precisamente por eso, el caso Falcao se convirtió en un antecedente que generó inquietud entre otras figuras colombianas que contemplaban regresar al país.

Un asunto que también estuvo sobre la mesa con James

En el caso de James, este escenario fue analizado antes de concretarse su llegada a Atlético Nacional. Según se pudo conocer, el club y algunos de sus aliados trabajaron para ofrecer garantías y encontrar una fórmula que permitiera manejar adecuadamente las obligaciones tributarias del futbolista.

La situación, por lo tanto, no se limitó a definir salario, contrato, premios o condiciones deportivas. También fue necesario revisar el escenario fiscal que implicaba que una figura de las características de James regresara a Colombia.

El impuesto al patrimonio ya había sido identificado como una barrera potencial para el regreso de grandes estrellas del fútbol colombiano.

En ese contexto, las conversaciones alrededor de James buscaron despejar una preocupación que iba más allá de la cancha y que podía influir directamente en la viabilidad de su regreso.

El nuevo escenario político

A esta situación se sumó un elemento que modificó el panorama durante las últimas semanas. El 7 de agosto de 2026, en su discurso de posesión, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno eliminaría el impuesto al patrimonio y planteó una reforma estructural del sistema tributario.

El mandatario sostuvo que Colombia debía dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza, una posición que había defendido durante su campaña y que volvió a ratificar después de asumir la Presidencia.

Sin embargo, el anuncio no significa que el impuesto haya desaparecido de manera inmediata. Su eventual eliminación requiere los procedimientos legales correspondientes y, por ahora, se trata de una decisión anunciada por el Gobierno.

Para el entorno de James, no obstante, el nuevo escenario político representó un elemento adicional dentro de un panorama que ya se venía trabajando con Atlético Nacional.

Así, entre las garantías que habría ofrecido el club y sus aliados y el nuevo contexto tributario planteado por el Gobierno, una de las principales preocupaciones que históricamente habían rodeado el regreso de James al fútbol colombiano perdió peso.

El fichaje del volante, entonces, tuvo detrás mucho más que una negociación deportiva. Nacional tuvo que convencer a James de un proyecto futbolístico, pero también contribuir a despejar las dudas económicas y tributarias que podían hacer más compleja su vuelta al país.