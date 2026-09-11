¿Por qué James no tiene el problema fiscal que tuvo Falcao en Colombia? Propuesta de De la Espriella es clave

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional no solo estuvo marcada por las conversaciones deportivas, el proyecto del club y el deseo del futbolista de regresar al fútbol colombiano. En el proceso también hubo un asunto extradeportivo que durante años había generado reservas en el entorno del jugador: el impacto tributario que podía tener su permanencia en Colombia.
En particular, el impuesto al patrimonio fue uno de los temas que ocupó un lugar importante en las conversaciones alrededor del regreso de James al país. Se trata de un aspecto especialmente sensible para futbolistas de alto perfil económico que han construido buena parte de su patrimonio durante sus carreras internacionales.