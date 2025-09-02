¿Por qué las mascotas no pueden entrar a las áreas protegidas?

3 y 4
Con estas jornadas comunitarias e institucionales se reduce el riesgo por avenidas torrenciales e inundaciones. Este año se han presentado 81 emergencias por estos fenómenos.
Entre el 5 y 7 de septiembre se hará la feria laboral virtual con más de 9.000 vacantes para jóvenes del país y 11.000 en total para la región, en la que participarán 41 empresas reconocidas del país.
Guerrero afirmó que conoció a Petro en campaña y recalcó que su relación con él es únicamente profesional.
El religioso señaló que él y su fraternidad están amenazados de muerte por denunciar la grave situación humanitaria en el corregimiento Altavista luego de la tragedia por la ola invernal.
