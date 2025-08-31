¿Por qué los ciclistas colombianos son conocidos como “escarabajos” dentro del pelotón internacional?

En el ciclismo, la palabra escarabajo es sinónimo de colombiano. Muchos se preguntan por qué a los corredores del país suramericano los nombran de esta manera, y mucho más con el nivel que vienen exhibiendo cuando la carretera se empina, en la actual Vuelta a España, en la que Egan Bernal sobresale con su destreza y poderío.
Ese apodo adquirió gran popularidad en Europa gracias a las gestas en las décadas de los 80 y 90 de hombres como Luis Alberto Herrera y Fabio Parra, entre otros, en pruebas de prestigio como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la ronda ibérica.
Sin embargo, no fue precisamente en esas épocas de gloria cuando ese seudónimo empezó a cobrar repercusión. Aquel mote salió tras lo hecho por el antioqueño Ramón Hoyos Vallejo en la Vuelta a Colombia de 1952.