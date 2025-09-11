¿Por qué los perros lamen tanto a sus humanos?

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
La Alcaldía decidió que los estudiantes realizaran clases virtuales a raíz de los choques armados donde cayeron dos cabecillas. Se espera que el retorno a clases presenciales se dé muy pronto.
El entrenador antioqueño no podrá estar en el banquillo del equipo vallecaucano durante los partidos. Sin embargo, será el encargado de dar la estrategia durante la semana.
Hasta el momento se está tratando de establecer si esta situación se generó mediante alianzas con bandas criminales de Medellín, milicias urbanas o desplazamientos desde otros territorios.
Mientras inicia Bre-B, estos son los bancos que cobran por hacer transferencia entre cuentas de ahorro desde los aplicativos móviles. Los cobros pueden ir desde $4.600 hasta $14.518
Conocido en el mundo cultural con el apodo del 9, Lopera fue uno de los reporteros gráficos más conocidos de los años noventa en Medellín.
id