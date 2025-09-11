¿Por qué los perros lamen tanto a sus humanos?

La Alcaldía decidió que los estudiantes realizaran clases virtuales a raíz de los choques armados donde cayeron dos cabecillas. Se espera que el retorno a clases presenciales se dé muy pronto.

Suspendidas temporalmente las clases en Campamento tras combates contra Disidencias donde cayeron cabecillas del Frente 36

