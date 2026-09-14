¿Por qué mujeres están compartiendo videos haciendo ejercicio y mencionando a Sydney Sweeney?

Este fin de semana, miles de mujeres de diferentes países publicaron en redes sociales videos haciendo ejercicio junto a un texto dedicado a la actriz estadounidense Sydney Sweeney. En las grabaciones expresan su descontento frente a la reciente polémica protagonizada por la celebridad.
En TikTok, X e Instagram, usuarias de distintas edades compartieron publicaciones corriendo, jugando tenis, baloncesto y fútbol, o entrenando en el gimnasio. En inglés, español y hasta francés, todas estas piezas comienzan con la misma frase: “Querida Sydney Sweeney”.
Contexto: ¿Hipersexualización femenina? Figuras del deporte critican anuncio de Sydney Sweeney desnuda; la actriz se defendió
Después continúan con más clips de entrenamiento, mientras en el centro de la pantalla aparece el mensaje: “Así es como realmente lucen las mujeres haciendo deporte”.
La tendencia surgió como respuesta a un anuncio estrenado el 9 de septiembre y protagonizado por la actriz de Euphoria y The Housemaid. Sweeney participa en la nueva pieza publicitaria de Novig, una casa de apuestas deportivas de la que también es accionista.
En el comercial, la intérprete aparece la mayor parte del tiempo semidesnuda y utiliza únicamente accesorios deportivos como guantes de boxeo, balones, raquetas y palos de golf. “No sobre la guerra, no sobre la muerte, no sobre la política. Solo deporte”, dice la celebridad.