¿Por qué enviar su hoja de vida creada en Canva lo puede alejar de ser contratado?

El proceso de búsqueda de empleo es exigente por lo que hay que actuar con meticulosidad, especialmente cuando se trata de crear una hoja de vida que destaque entre la multitud. En esta era digital que estamos presenciando, muchas personas recurren a herramientas como Canva para diseñar hojas de vida visualmente atractivas.

Sin embargo, los expertos sugieren que esto podría ser contraproducente, especialmente cuando se busca empleo en grandes organizaciones que utilizan sistemas de seguimiento de candidatos (ATS).

De acuerdo con La Edna Jobs, influencer colombiana de empleabilidad, “las hojas de vida echas en Canva pueden hacer que se decline la posibilidad de acceder a una oportunidad laboral, pues además de que estas no son bien leídas por los sistemas ATS, nunca el diseño va a estar por encima de la información de valor”.

Por ende, esta experta recomienda, a través de su canal de TikTok, un formato simple, sin columnas, y con texto de corrido, separado por viñetas, que es leído fácilmente por esta herramienta. “Nunca agreguen diagramas, estos no son leídos correctamente y pueden descartar su candidatura”, enfatizó Edna Jobs.

No obstante, acotó que no es que Canva no sea una herramienta valiosa para crear una hoja de vida, solo que con la entrada de esta tecnología para la selección de talento, hay que ser criterioso en qué momento usarlo.

“Si a usted le pidieron el currículo de manera personal y directamente el reclutador, en ese caso si podrá enviar su hoja de vida personalizada en este tipo de plataformas”, explicó.

