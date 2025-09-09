¿Petro quiere regresar a la aspersión aérea con glifosato por inminente descertificación de EE. UU. a Colombia?

En política pública es común que los mandatarios cambien de parecer incluso si prometen “firmar sobre mármol” lo que luego van a hacer diferente. Eso le ha sucedido al presidente Gustavo Petro durante su administración con varios asuntos. Per hay uno en particular que sorprendió en las últimas horas relacionado con la intención de volver a las aspersiones aéreas con glifosato en los cultivos de uso ilícito, a pesar de las críticas y las sentencias judiciales.
“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejercito, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea”, expresó en la red social X. Luego, su ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez lo secundó en una rueda de prensa posterior: “Ya lo revisará la Corte y se mirarán los protocolos. Lo cierto es que los tiempos han cambiado, hay mejor tecnología para evitar daños ambientales... también hay la posibilidad de emplear drones para la fumigación”.