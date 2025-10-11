¿Por qué Enanicks salió del Juanpis Live Show? Alejandro Riaño y ‘El Niñor’ cruzaron versiones con acusación de drogas, mujeres y contrato informal

La salida de Jhon Alejandro Vargas, conocido por interpretar a Enanicks en The Juanpis Live Show, desató una controversia que rápidamente se extendió por redes sociales. El actor, también identificado como ‘El Niñor’ en sus plataformas digitales, respondió públicamente a Alejandro Riaño, creador del formato, luego de que este explicara los motivos de su desvinculación.
En una transmisión en vivo, Riaño aseguró que la decisión se tomó tras identificar contenidos publicados por Vargas en sus redes sociales que, según él, eran “incompatibles con los valores del programa”.