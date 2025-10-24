Crónica de una caída: ¿qué hay detrás de los fallos en las plataformas de Bancolombia?

“La App Mi Bancolombia y la sucursal virtual personas están disponibles, con excepción de algunas transacciones como: consulta de tarjetas de crédito, pago de facturas y de créditos, transferencias a Nequi y bolsillos. Gracias por tu paciencia”.
El mensaje les salía ayer al final de la tarde a quienes accedían a la aplicación de la entidad financiera, a través del celular. Es decir, que más de 12 horas después de que los usuarios empezaran a reportar fallas en esta plataforma digital, las dificultades persistían, mientras que el banco enfatizaba en que hacía todo lo posible para normalizar los diferentes servicios.