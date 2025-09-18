¿Por qué se registran tantos sismos en Uramita y en el occidente de Antioquia?

En el occidente de Antioquia se ha venido registrando una intensa actividad sísmica, en especial en los municipios de Uramita, Frontino y Dabeiba.
Desde el pasado domingo, tras un temblor de magnitud 5,3 que sacudió la zona y se sintió con fuerza en Medellín y hasta en ciudades como Cali, Bucaramanga y Bogotá, se han seguido registrando sismos de menor magnitud, todos con epicentro en el mismo sector.
El más reciente ocurrió en la madrugada de este jueves 18 de septiembre, a la 1:47 a.m., con una magnitud de 2,9 y una profundidad superficial —menor a 30 kilómetros—, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).