¿Por quién nunca votaría? Iván Cepeda lidera el rechazo electoral seguido de Abelardo y Paloma, según Guarumo

Así cómo las encuestas son una forma de medir una posible preferencia de los colombianos a la hora de asistir a las urnas, un reciente sondeo también midió el nivel de rechazo que pueden despertar algunos aspirantes a la presidencia.
La última encuesta realizada por la firma Guarumo y EcoAnalítica planteó un escenario donde la persona debía elegir el candidato por el cual nunca votaría.
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Sobre esta pregunta, quien lideró fue el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con un 42,2 %. El segundo candidato con mayor rechazo fue Abelardo de la Espriella con un 17,9 %, superando por poca diferencia a Paloma Valencia con un 17,4 %. Claudia López generó rechazo en un 8,1 % mientras que Sergio Fajardo lo hizo en un 2,5 % de los encuestados.