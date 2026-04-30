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¿Por quién nunca votaría? Iván Cepeda lidera el rechazo electoral seguido de Abelardo y Paloma, según Guarumo

La encuesta realizada por la firma incluyó en el listado de sus preguntas el candidato por el cual nunca votaría en primera vuelta. Estos fueron los resultados.

  • Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran el ranking anti-voto según la encuesta Guarumo. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry, Manuel Saldarriaga, Getty Images y Colprensa
    Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran el ranking anti-voto según la encuesta Guarumo. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry, Manuel Saldarriaga, Getty Images y Colprensa
  • Estos fueron los resultados a la pregunta: Por cuál de estos candidatos NUNCA votaría. Foto: Captura de pantalla encuesta Guarumo - EcoAnalítica
    Estos fueron los resultados a la pregunta: Por cuál de estos candidatos NUNCA votaría. Foto: Captura de pantalla encuesta Guarumo - EcoAnalítica
  • Estos fueron los resultados a la pregunta ¿usted se considera más cercano a la derecha, izquierda o al centro? Foto: Captura de pantalla encuesta Guarumo - EcoAnalítica
    Estos fueron los resultados a la pregunta ¿usted se considera más cercano a la derecha, izquierda o al centro? Foto: Captura de pantalla encuesta Guarumo - EcoAnalítica
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 20 minutos
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Así cómo las encuestas son una forma de medir una posible preferencia de los colombianos a la hora de asistir a las urnas, un reciente sondeo también midió el nivel de rechazo que pueden despertar algunos aspirantes a la presidencia.

La última encuesta realizada por la firma Guarumo y EcoAnalítica planteó un escenario donde la persona debía elegir el candidato por el cual nunca votaría.

Lea también | Encuesta Guarumo: Cepeda se estanca en 38 % y pierde impulso; Paloma ganaría en segunda vuelta

Sobre esta pregunta, quien lideró fue el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con un 42,2 %. El segundo candidato con mayor rechazo fue Abelardo de la Espriella con un 17,9 %, superando por poca diferencia a Paloma Valencia con un 17,4 %. Claudia López generó rechazo en un 8,1 % mientras que Sergio Fajardo lo hizo en un 2,5 % de los encuestados.

Estos fueron los resultados a la pregunta: Por cuál de estos candidatos NUNCA votaría. Foto: Captura de pantalla encuesta Guarumo - EcoAnalítica
Estos fueron los resultados a la pregunta: Por cuál de estos candidatos NUNCA votaría. Foto: Captura de pantalla encuesta Guarumo - EcoAnalítica

Aunque si bien lo que cuenta a la hora de ganar unas elecciones es el porcentaje de colombianos que sí voten por el aspirante, sondeos como este sobre el candidato por el cual nunca se votaría podrían ser determinantes a la hora de una segunda vuelta, pues en este escenario ante la reducción de posibilidades algunos votantes pueden optar por el llamado “voto útil” para que no gane quien no es de su simpatía.

Asimismo, estos resultados muestran la polarización del país y se complementa con otra pregunta del sondeo donde se le pide a la persona identificarse si se siente cercana con la derecha, la izquierda o el centro político.

Sobre esa pregunta, el 32,9 % se considera cercano a la derecha, mientras que el 27,3 % se siente identificado con la izquierda. Apenas el 11,8 % siente simpatía con el centro y un 23 % dice no identificarse con ninguna orilla política.

Estos fueron los resultados a la pregunta ¿usted se considera más cercano a la derecha, izquierda o al centro? Foto: Captura de pantalla encuesta Guarumo - EcoAnalítica
Estos fueron los resultados a la pregunta ¿usted se considera más cercano a la derecha, izquierda o al centro? Foto: Captura de pantalla encuesta Guarumo - EcoAnalítica

La encuesta se le hizo a 4.680 adultos distribuidos en 74 municipios de Colombia y tiene un margen de confianza del 95 %, además de un margen de error del 2 %.

Ficha Técnica

Persona Jurídica que realizó la encuesta Guarumo y EcoAnalítica: Medición y conceptos económicos. - Persona Jurídica que la encomendó Guarumo y EcoAnalítica: Medición y conceptos económicos. - Fuente de Financiación Guarumo y EcoAnalítica: Medición y conceptos económicos. - Propósito del estudio Conocer la intención de voto de los colombianos por los candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República de Colombia. Encuesta presencial con muestreo probabilístico Elecciones Presidencia de la República 2026 - Universo representado Conjunto de personas adultas (mayores de 18 años) en hogares no institucionalizados del territorio colombiano (rural y urbano), con intención de votar en las elecciones que se realizarán en el año 2026. La población objetivo tiene cobertura del 99% del universo en estudio e incluye a 21,6 millones de adultos con intención de votar. La importancia o peso de las regiones es la siguiente: Bogotá: 17,7%; Caribe: 18,6%; Eje Cafetero: 17,9%; Pacífico: 16,2% y Sur-oriente: 29,6%. - Marco muestral El marco muestral que soporta el diseño probabilístico de la muestra es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el DANE. En el diseño de la muestra también se tuvieron en cuenta las proyecciones de población al año 2026 publicadas por el DANE y la votación detallada en la contienda electoral del 29 de mayo de 2022 provista por la Registraduría Nacional del Estado Civil. - Tipo de muestreo y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales Muestreo probabilístico, estratificado y en cuatro etapas; en cada etapa se seleccionó una muestra aleatoria simple de unidades estadísticas. Las unidades estadísticas son municipios, manzanas cartográficas, hogares y personas adultas. La variable más importante de la estratificación estadística es la región geográfica, construida con criterios geográficos y el comportamiento electoral de sus habitantes en las elecciones presidenciales del 29 de mayo del año 2022. La conformación de las regiones es la siguiente: Bogotá: Bogotá D.C.; Caribe: Archipiélago de San Andrés, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre; Eje Cafetero: Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda; Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Sur-oriente: Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Tolima, Vaupés y Vichada. Mayor detalle de la conformación de las regiones geográficas y los procedimientos utilizados para seleccionar las unidades estadísticas se encuentran en el documento técnico disponible para consulta de los interesados. El diseño de la muestra considera los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 2494 de 2025. - Tamaño de la muestra Encuesta a 4.680 adultos con intención de votar en el año 2026, distribuidos en 74 municipios de Colombia. En regiones, el tamaño de muestra es, Bogotá: (664); Caribe: (1.086); Eje Cafetero: (1.017); Pacífico: (894) y Sur-oriente: (1.019). En ciudades, Bogotá: (664); Barranquilla: (577); Cali: (547) y Medellín: (570). - Margen de error de diseño y nivel de confianza El nivel de confianza global es de 95%. El margen de error de muestreo global es de 2,0%; Bogotá: 4,5%, Barranquilla: 4,8, Cali: 5,0% y Medellín: 4,8. - Técnica de recolección de datos Encuesta presencial en hogares. Se utilizaron tarjetones con fotografías de los candidatos como material de ayuda al encuestado. No hubo contraprestación al encuestado por responder la encuesta. No se realizaron procesos de imputación de datos. - Nombres y apellidos de los profesionales en estadística responsables de la encuesta Samuel José Yaya Rodríguez. - Temas concretos a los que se refiere Intención de voto por los candidatos a la Presidencia de Colombia y aprobación de los alcaldes de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. - Texto literal de las preguntas formuladas y el orden en el que se realizaron Consultar el cuestionario utilizado en la encuesta. - Candidatos, personas o instituciones por quienes se indagó Candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Colombia y alcaldes de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Consulte el detalle en el cuestionario utilizado en la encuesta. - Espacio geográfico y período de tiempo en que se realizó La encuesta se implementó en 74 municipios de Colombia seleccionados aleatoriamente. El operativo de campo se realizó del 22 al 29 de abril de 2026 - Municipios de la muestra Acacías, Agustín Codazzi, Aranzazu, Barranquilla, Belén, Bello, Betulia, Bogotá, D.C., Boyacá, Bucaramanga, Buenaventura, Candelaria, Caparrapí, Cartagena de Indias, Caucasia, Chigorodó, Cogua, Cómbita, Curumaní, Dosquebradas, Duitama, El Carmen de Viboral, El Roble, Envigado, Florencia, Fundación, Funza, Gómez Plata, Guadalajara de Buga, Ibagué, La Cumbre, La Gloria, La Llanada, La Unión, Margarita, Medellín, Mistrató, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Pijao, Pital, Pitalito, Planadas, Pueblo Rico, Puerto Concordia, Puerto Libertador, Puerto Salgar, Puerto Tejada, Quibdó, Sabanalarga, Sahagún, Sampués, San José de Cúcuta, San José de Pare, San Pedro, San Vicente Ferrer, Santa Lucía, Santa María, Santa Rosa de Cabal, Santiago de Cali, Santo Domingo, Saravena, Sibaté, Simijaca, Soacha, Soledad, Tasco, Tausa, Tunja, Villa del Rosario, Villagarzón, Villavicencio. - Regiones de la muestra Bogotá: (664); Caribe: (1.086); Eje Cafetero: (1.017), Pacífico: (894). Sur-oriente: (1.019).

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