¿Por tirarle la moto? Pelea a cuchillo dejó un muerto en Moravia

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Temas recomendados
El seleccionado dirigido por Didier Deschamps podría llevar, por lo menos, a nueve delanteros que están en la élite del fútbol. Sus atacantes valen 827 millones de euros.
Un avión de Frontier Airlines estuvo involucrado en el accidente. Entre los pasajeros, 12 personas resultaron con heridas leves y cinco fueron trasladadas a hospitales locales.
El ciclista colombiano tiene un buen inicio en la “corsa rosa”. Está por encima del danés Jonas Vingegaard, candidato al título, en la clasificación general.
Desde “El Caimán” Sánchez hasta David Ospina, pasando por Higuita, Córdoba y Mondragón, el arco tricolor ha marcado épocas enteras. Ahora, Camilo Vargas, Álvaro Montero y Ospina buscan custodiar el sueño de todo un país.
Autoridades sanitarias de Europa y la OMS monitorean posibles contagios de hantavirus relacionados con un crucero turístico y un vuelo de KLM, luego de varias muertes y casos sospechosos asociados a pasajeros y tripulación.