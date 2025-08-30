La crisis detrás del boom del limón Tahití: productores están al borde de arrancar sus cultivos

Hace algunos años, en las montañas del Suroeste antioqueño comenzó a germinar la promesa de un nuevo “oro verde”: el limón Tahití. Su alto rendimiento y el auge exportador lo hicieron ver como la apuesta segura para transformar la economía regional y abrirles camino a los agricultores en el mercado internacional.
Y así fue, al menos en cierta parte. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), entre enero y junio las ventas al exterior de limón Tahití alcanzaron los 73,7 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 15,7% frente al primer semestre de 2024. Estados Unidos se consolidó como el principal destino, al concentrar cerca del 80% de esas exportaciones, posicionando a Colombia como el noveno mayor exportador mundial de limones.
Consulte: Así es el boom del cacao: exportaciones crecieron más de 100% en 2024
Sin embargo, detrás de ese boom se esconde una realidad muy distinta para quienes lo cultivan: desplome de precios, altos costos logísticos, dificultades climáticas, escasez de mano de obra y aranceles han golpeado tan fuerte a este subsector que muchos productores han considerado arrancar sus árboles o cambiarse a otro cultivo.