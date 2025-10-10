María Corina Machado, cerebro y corazón de la oposición en Venezuela: ¿por qué ganó el Nobel de Paz 2025?

María Corina Machado no ha sido protagonista en la mediación de un conflicto ni mucho menos ha liderado un acuerdo de paz, pero su lucha pacífica por la democracia, en la que cree firmemente y a través de la cual busca la libertad del pueblo venezolano, fue la razón que le mereció el premio Nobel de la Paz 2025. No estaba entre las favoritas, era una opción silenciosa detrás del impulso mediático que logró Donald Trump en los últimos días tras lograr que Israel y Hamás acordaran la primera fase de un acuerdo de 20 puntos que él ideó para acabar con la guerra en la Franja de Gaza. Sin embargo, pese al esfuerzo del mandatario estadounidense por figurar, expertos en el Nobel ya lo habían descartado desde hace rato. Pero el nombre de María Corina seguía ahí, sin ninguna pretensión, en la larga lista de opcionados, por eso su sorpresa genuina al enterarse de que había sido la ganadora: “Oh Dios mío, oh Dios mío”, no paró de repetir cuando el secretario del Comité, Kristian Berg Harpviken, la llamó minutos antes del anuncio.

Machado, que nació en Caracas hace 58 años, no estaba destinada para dedicar su vida a la política, pero la situación de su país nunca le fue ajena. Ingeniera Industrial y docente de profesión, y madre de tres hijos -Ana Corina, Henrique y Ricardo-, Machado comenzó su camino político en 2002, cuando creó la organización Súmate, que impulsó un referendo para revocar al entonces presidente Hugo Chávez (fallecido en 2013 de un cáncer). Fue electa a la Asamblea Nacional, donde encaró a Chávez cuando el mandatario era intocable, casi un Dios. “Expropiar es robar”, le reclamó en su rendición de cuentas ante el Parlamento en 2012. “Le sugiero que gane las primarias porque está fuera de ranking para debatir conmigo”, replicó el mandatario. “Águila no caza moscas”, agregó. Mientras tanto, a la par de Machado, otras figuras de la oposición emergieron como contrapeso al régimen, alcanzando un nivel de popularidad con el que ella aún no contaba. Pasaron Henrique Capriles, Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori, y Juan Guaidó, que incluso logró ser reconocido por gran parte de la comunidad internacional como presidente interino. Los esfuerzos de los tres fueron en vano y cuando la esperanza se agotaba y la diáspora venezolana se esparcía por Sudamérica, llegó ella, armada solo de un discurso de unidad.

En octubre de 2023 se consolidó como líder de la oposición al arrasar en las primarias con más del 90 % de los votos. Su favoritismo fue palpable y se llegó a pensar que iba a ser ella quien iba a derrotar, por fin, al chavismo, que prometía unas elecciones transparentes y garantías para la participación de la oposición. Pero su candidatura presidencial fue frustrada por una cuestionada inhabilidad de 15 años que la Corte Suprema ratificó. Fue entonces cuando tuvo que ceder su candidatura presidencial a Edmundo González Urrutia, postulado a última hora. Pese a ello, fue el alma de una campaña coherente, pacífica y respetuosa. Recorrió el país junto al exdiplomático y durante las presidenciales del 28 de julio de 2024 la esperanza de un cambio fue más real que nunca. “Vamos a lograr la liberación de nuestro país, vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, aseguraba Machado en campaña.