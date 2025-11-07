El motivo detrás de la ausencia de Juan Fernando Quintero en la convocatoria de Néstor Lorenzo

Cuando Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados para los amistosos que la Selección Colombia disputará en territorio estadounidense frente a Nueva Zelanda y Australia, muchos nombres eran los esperados: la base habitual, los referentes y algunas novedades. Sin embargo, una ausencia llamó poderosamente la atención: Juan Fernando Quintero no estaba en el listado.
El volante antioqueño, símbolo de talento y uno de los jugadores más queridos por el cuerpo técnico tricolor, parecía fijo en la convocatoria. Su ausencia generó interrogantes, especialmente porque ha sido uno de los futbolistas de mayor confianza para Lorenzo desde el inicio de su proceso.