Julián Domínguez renuncia a la presidencia de Confecámaras en medio de fuerte polémica, ¿qué hay detrás de su salida?

Este miércoles se confirmó la salida de Julián Domínguez luego de conocerse señalamientos por presuntos malos manejos e irregularidades en su gestión, que duró 14 años. No obstante, hay otra versión que apuntan a una campaña de desprestigio.
Fuentes consultadas por EL COLOMBIANO al interior de algunas cámaras del país consideran que los señalamientos contra Domínguez obedecen a una campaña de desprestigio orquestada al interior del gremio. Algo que el líder gremial también mencionó en conversación con Caracol Radio.
Y es que Confecámaras es uno de los gremios de mayor importancia en el país. La entidad gremial, creada en 1969, agrupa y representa a las 58 Cámaras de Comercio del país.