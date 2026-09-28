La historia detrás del “coqueteo” entre Creemos y los partidos más cercanos al presidente

Hay una invitación, pero no hay afán. Salvación Nacional, Defensores de la Patria y Creemos tienen sobre la mesa una eventual fusión que, según varios integrantes de las tres colectividades, avanza aún a paso lento.
Le puede interesar: El fallo a favor de Petro que le daría personería jurídica a partido político de De la Espriella
“La conversación no ha avanzado como para decir que hay una decisión”, dijo a este medio una fuente enterada de uno de esos partidos.
Y desde otra de las colectividades dijeron: “Hay intenciones, sí, pero eso está en evaluación, sin mucho avance por ahora”.
La mirada está puesta en las elecciones regionales de 2027, para las que aún falta más de un año. Pero lo cierto es que no se trata de una oferta nueva. Una fuente enterada dijo a este medio que la pretensión de una eventual fusión surgió hace ya varios meses.