Positivismo tóxico: qué es, cómo afecta la salud mental y qué hacer para no caer en él, según los expertos

Antes eran los libros de autoayuda y ahora son las redes sociales. Para muchos, se multiplica cada vez más aquel contenido que tiene como fin hacerle pensar al otro que puede y está en la obligación de estar siempre positivo, de sentirse siempre feliz sin importar las circunstancias.
Lea: Medellín celebra la salud mental con más de 200 actividades en todos sus barrios
Sin embargo, cada vez son más las voces que denuncian las consecuencias detrás de este enfoque. A ese “optimismo” ilimitado se le llama positivismo tóxico y consiste justamente en la imposición —muchas veces propia, pero también por terceros— de estar siempre feliz, omitiendo y negando otro tipo de emociones como el miedo o la tristeza.
“Este concepto nació hace aproximadamente 15 años para denunciar esta especie de tiranía moral que siempre dice: ‘Piensa en positivo, todo está muy bien en la vida’. La clave es comprender que una cosa es tener una actitud optimista, resiliente o esperanzada, y otra cosa muy distinta es el positivismo tóxico, que te obliga a tratar de fingir que estás todo el tiempo bien y lo que hace es una negación absurda de las emociones”, le explicó a EL COLOMBIANO Ana María Arias Cardona, psicóloga clínica y doctora en Ciencias Sociales.