Todavía hay plazo para postularse a los Premios Changó

Hasta el martes 30 de septiembre estarán abiertas las postulaciones para los Premios Changó que reconocen y celebran a líderes y lideresas de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera de Medellín.

Los premios, que este año llegan a sus séptima edición, fueron creados como parte de la alianza ‘Piensa y cuenta tus raíces’, entre la Gerencia de Afrodescendientes y el Equipo de Etnias de Medellín, encaminada a ejecutar procesos conjuntos en beneficio de la población afrodescendiente. Es un trabajo conjunto de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Son un espacio para exaltar el compromiso de líderes, lideresas, organizaciones y colectivos que, con su trabajo, han impulsado la defensa de los derechos, la visibilización de la identidad étnica y el fortalecimiento de la comunidad, contribuyendo al reconocimiento, la justicia y el desarrollo colectivo.