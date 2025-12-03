Estos son los postulados para conformar la nueva junta directiva del Grupo Argos, para preparar la salida de Velásquez

Grupo Argos abrió oficialmente el proceso de renovación de su gobierno corporativo. La compañía convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas, luego de que un grupo plural de inversionistas, que representa más del 10% del capital social, solicitara elegir una nueva Junta Directiva. El objetivo es garantizar un empalme ordenado con la administración de Jorge Mario Velásquez, quien dejará la presidencia de la holding a finales de marzo de 2026 para acogerse a su jubilación. La reunión se realizará el 16 de diciembre, fecha en la que se definirán los nombres que dirigirán uno de los conglomerados empresariales más influyentes del país en un momento de reacomodo interno y de recomposición accionaria en el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Entérese: “Colombia no necesita discursos que nos dividan entre amigos y enemigos”: presidente del Grupo Argos en premio de la CCI

¿Quiénes son los candidatos a la nueva Junta Directiva?

En desarrollo de la convocatoria, el pasado 1 de diciembre la compañía recibió una proposición formal para conformar la nueva Junta Directiva con siete candidatos, entre independientes y patrimoniales.

Candidatos independientes:

-Miguel Heras Castro -Joaquín Losada Fina -Juan Guillermo Castañeda Regalado -Jaime Alberto Palacio Botero

Candidatos patrimoniales:

-David Yanovich Wancier -Claudia Betancourt Azcárate -Ana Cristina Arango Uribe El Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo evaluó los perfiles y concluyó que todos los postulados cumplen los criterios de selección, no tienen causales de inelegibilidad y, en el caso de los independientes, cumplen los requisitos establecidos por la Ley y por el Código de Buen Gobierno de Grupo Argos. Es decir, todos están habilitados para integrar el máximo órgano de administración, según la compañía al publicar en información relevante. Conozca más: Grupo Argos convoca asamblea extraordinaria para elegir nueva junta directiva y preparar relevo de Jorge Mario Velásquez en 2026

Un relevo estratégico, ¿por qué es clave esta elección?

La nueva Junta deberá acompañar el empalme con Jorge Mario Velásquez, quien presentó su carta de renuncia el 26 de junio de este año, tras nueve años al frente de la holding y más de 42 años vinculado al Grupo Empresarial Argos. Su salida obedece al cumplimiento del Código de Buen Gobierno, que fija en 65 años la edad máxima para ejercer la presidencia. Durante su administración, iniciada en abril de 2016, lideró megatransacciones, reconfiguraciones corporativas y decisiones estratégicas que transformaron el portafolio del grupo en infraestructura, energía y materiales. También presidió las juntas de Cementos Argos, Celsia y Odinsa, marcando el rumbo de sus operaciones. La elección de la Junta no solo definirá quién acompaña la transición, sino también el equipo que deberá preparar el relevo en la Presidencia, una de las expectativas más altas del mercado desde que Velásquez anunció su retiro. Puede leer: Quién reemplazará a Velásquez en la Presidencia de Grupo Argos: estos son los nombres que suenan

Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos.