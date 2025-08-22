Precio del café en Colombia rompe récord en 2025: carga llega a $3.095.000 en medio de crisis de aranceles

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) confirmó que este viernes 22 de agosto el precio interno de la carga de 125 kilos llegó a $3.095.000, el valor más alto de 2025.

En Medellín, la referencia se ubicó en $3.094.625, reflejando la misma tendencia. El precio también se benefició del repunte en el mercado internacional: el contrato C en Nueva York cerró en US$3,78 por libra, después de haber iniciado la semana en US$3,43.

La evolución de los precios internos en Colombia muestra una escalada continua durante la semana:

-18 de agosto: $2.780.000

-19 de agosto: $2.865.000

-20 de agosto: $2.895.000

-21 de agosto: $3.000.000

-22 de agosto: $3.095.000

Es decir, en solo cinco días, el precio interno del café en Colombia tuvo un repunte notable. El 18 de agosto la carga se pagaba a $2,78 millones, y para el 22 de agosto ya alcanzaba los $3,09 millones. Equivalente a un salto de $315.000, para a un 11,3% de aumento en menos de una semana.

En otras palabras, cinco días de aumentos consecutivos consolidaron una tendencia alcista que genera entusiasmo entre productores, pero también incertidumbre en consumidores y mercados.

