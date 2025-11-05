¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia? Prográmese con la prima, rompa la alcancía o ahorre

La nueva camiseta de la Selección Colombia que le rinde homenaje a las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, estará a la venta desde este jueves 6 de noviembre en las tiendas de Adidas.

Según publica Adidas en sus redes y tienes online, la prenda oficial tiene un valor para la versión jugador y otro para la versión para hombre y mujer. La primera tiene un costo de 559.950, mientras que la camiseta manga larga está por un valor de $649.950. Finalmente la versión local para hombre y mujer (comercial) tiene un costo de $379.950 y la local, manga larga, tiene un valor de $429.950.

Camiseta Selección Colombia

Adidas que anunció “la nueva indumentaria de la Selección representa un poderoso símbolo de unión nacional, inspirada en el movimiento cultural del realismo mágico, y protagonizada por un diseño de mariposas amarillas que evocan orgullo, esperanza y transformación”. En el comunicado oficial, Adidas argumenta que, "queríamos que esta camiseta fuera una pieza de arte, no solo una prenda deportiva. El movimiento cultural del realismo mágico es una parte esencial del ADN colombiano, y las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país. Esta camiseta celebra eso y mucho más", afirmó Tom Michiel Vinkenvleugel, Sr. Director de Brand Activation de Adidas. Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, expresó por su parte que, "esta camiseta representa el alma del país, es el reflejo de nuestra cultura, de la alegría que nos une y de la fuerza que nos levanta una y otra vez. Es una invitación a soñar en grande ya sentir orgullo por nuestros colores, esos que hablan de nuestra gente y nuestra pasión infinita por el fútbol".

Las características del nuevo diseño

El nuevo uniforme mantiene el característico color amarillo vibrante, acompañado por los detalles azules y rojos en cuello y mangas, inspirados en los colores de la bandera nacional. En el pecho, el escudo de la Federación resalta con orgullo, mientras las tres franjas rojas de Adidas recorren los hombros, aportando un toque moderno y audaz. En la parte posterior, la palabra “Colombia” aparece grabada en la parte alta de la espalda, reforzando el sentido de identidad y pertenencia. La textura de mariposas se extiende por toda la camiseta, creando una silueta visual única que, bajo la luz, se transforma con movimiento y alivio, registrando el vuelo de las mariposas que inspiraron su creación.