Carros eléctricos hasta 60% más baratos que los Tesla impulsan boom del sector automotor

Entusiasmo, expectativa y competitividad son tres aspectos que se adaptan perfectamente al panorama actual del mercado automotor colombiano, el cual vive uno de sus momentos más dinámicos si hablamos del segmento eléctrico propiamente. Todo esto marcado por el ingreso acelerado de marcas chinas, la llegada oficial de Tesla y el crecimiento histórico de las ventas de vehículos eléctricos en 2025, los cuáles están reconfigurando las ventas que, hasta hace muy poco, parecían dominadas por los motores a combustión. Hoy en día, la competencia se libra en vitrinas, en ferias automotrices y, sobre todo, en los precios, el factor que más está inclinando la balanza en un país donde el bolsillo define el rumbo del comprador. Octubre de 2025 dejó un registro que marcó un punto de quiebre, pues se vendieron un total de 2.090 vehículos eléctricos, una cifra 93,7% superior al mismo mes del año anterior y el número más alto desde que existe tal medición hecha por Fenalco y la Andi. Esa expansión no ocurrió por casualidad, supone una relación de varios aspectos que coinciden con la entrada de nuevas marcas, la competencia de diversas empresas por brindar precios asequibles en su aterrizaje al país y con un portafolio chino que ha encontrado una franja de valor que los consumidores pareciesen estar más dispuestos a pagar.

Tesla pone sus cartas a jugar

Luego de que se diera oficialmente la llegada de Tesla, el pasado 21 de noviembre, anunciando que sus lineas en el mercado serán el Model 3 y Model Y, puso un nuevo techo en el segmento eléctrico local. Todo esto porque aunque la marca estadounidense no compite por ser la más económica, sí redefinió las referencias del mercado y tiene precios asequibles con respecto a Chile, el otro país de Sudamérica al que llegó este año. En el territorio austral, el vehículo más barato se consigue desde $149 millones colombianos. Tras un ajuste reciente, el Model 3 quedó en $114,99 millones para la versión de entrada y $164,99 millones en la versión Performance. El Model Y, por su parte, cuenta con un valor de $119,99 millones. Precios que, si bien no lo ubican entre los más asequibles, los posicionan como la puerta de acceso a un rango “premium” de electromovilidad en el país. Karen Scarpetta, conversó con EL COLOMBIANO y subrayó que la marca no llega solo con la oferta reducida a un solo carro: "Estamos hablando de una integración en un ecosistema de sostenibilidad, de energía, de tecnología y con eso podemos pensar en mucho más allá que solamente vehículos eléctricos", dijo. "Es un valor absolutamente único. Por supuesto, el precio es un factor importante dentro del valor, pero, a pesar de que el precio es llamativo no existe un vehículo con el nivel de seguridad de nuestros Tesla en Colombia, hasta hoy. No existe un vehículo con el nivel de autonomía, entre 460 y 660 kilómetros, en todas las series que traemos para Colombia. Y no existe un vehículo con este nivel de tecnología", agregó. Su apuesta, claramente, no es por volumen, sino por posicionamiento tecnológico. Pero aun así, la presencia de Tesla obliga a revisar estrategias y dejó al descubierto la brecha con un mercado donde el grueso de los compradores sigue mirando la franja de los $80 millones o menos. Pero lo cierto de ello es que la marca estadounidense no la tendrá nada fácil, pues en su aterrizaje al territorio se encontraron con una marca consolidada: BYD, que en octubre alcanzó una participación del 51,9% del mercado eléctrico nacional. En el acumulado de enero a octubre, el número es incluso mayor: 53,7%. Ninguna otra se le acerca. Le siguen: Chery: 8,4%; Chevrolet: 5,3%; Jac: 4,4% y Volvo: 3,3%. De acuerdo con la compañía, la fuerza de este gigante chino está en el abanico de precios, pues cuenta con un portafolio que va desde modelos accesibles como el Seagull hasta vehículos de mayor autonomía como Dolphin o Yuan Plus. Cabe resaltar también que de las 8.076 unidades vendidas este año por la marca, 7.766 son híbridos o eléctricos, lo que significa que una de cada dos matrículas de carros eléctricos o híbridos en el país pertenece a BYD. Marco Pastrana, Gerente General de BYD Auto-Motorysa, explicó que el ascenso de esta al liderazgo en ventas de vehículos eléctricos en el país entre 2020 y 2025 se debe a una combinación estratégica de factores de mercado, política pública y experiencia previa en el mismo. “El mercado colombiano se volvió atractivo por la aceleración real de la movilidad eléctrica (las ventas crecieron más del 150% entre 2023 y 2024), lo cual permitió a BYD cerrar 2023 como la marca número uno”. Según Pastrana, esta aceleración fue respaldada por un marco regulatorio e incentivos favorables, que incluyen la exención de pico y placa y la reducción de impuestos (cobro del IVA solo del 5%). Además, la presencia previa de BYD con flotas de buses eléctricos en Bogotá y otras ciudades, que ayudaron a crear la segunda más grande de América, convirtiendo el territorio en un laboratorio de transporte eléctrico que dio confianza para escalar al segmento de vehículos livianos. Finalmente, el mercado local, que superó las 200.000 unidades nuevas en 2024, resultó ser "suficientemente grande para justificar una apuesta estructural". A estos se les sumó otro competidor importante también del continente Asiático. Juan Diego Galindo, Gerente General de Autocom, importador y distribuidor oficial de la marca china JAC en Colombia, aseguró que la intención es seguir creciendo. “Nuestro modelo insignia para posicionamiento en el segmento eléctrico en Colombia es el JAC E30X. Este vehículo llega como una propuesta pensada para el usuario urbano que busca equilibrio entre autonomía, equipamiento y precio competitivo”. Galindo destacó el precio de este automotor, el cual ronda los $88.990.000. “Hemos decidido implementar una estrategia enfocada en ofrecer precios competitivos, que se encuentran por debajo de las principales marcas de vehículos eléctricos, y que nos permiten posicionar en el mercado muchas unidades de nuestros vehículos. De esta manera, logramos cada día ser más sólidos y, de cierta manera, “universalizar” el acceso a los vehículos eléctricos en segmentos masivos”. Tesla ya llegó a Medellín: estos son los precios, modelos y planes para la ciudad con su centro de experiencia en El Tesoro

Eléctricos bajo los $80 millones

El segmento que hoy empuja el crecimiento del mercado eléctrico es el de los modelos urbanos y compactos, un grupo que en Colombia se ubica entre los $45 millones y los $80 millones, y que ha permitido que nuevos compradores den el salto a la electromovilidad. Entre ellos destacan el FAW Bestune Xiaoma: cerca de $47 millones, uno de los más asequibles; Opel Rocks-e: $49,9 millones; Changan Lumin: entre $59,9 y $61,9 millones; JMEV 2 y 3: entre $59,9 y $74,9 millones; Renault Kwid E-Tech: alrededor de $76,99 millones; BYD Seagull: entre $79 y $85 millones y el JAC E10X: cerca de $79,9 millones. Son estos vehículos los que han hecho que el eléctrico deje de ser un producto exclusivo. Todos compiten por el mismo comprador, que busca lo urbano, práctico y fuertemente influido por el precio. Pero lo que está ocurriendo en Colombia no puede explicarse sin mirar el fenómeno más amplio: la llegada masiva de nuevas marcas. En total, por lo menos 10 compañías nuevas han llegado al país este año, un fenómeno que está redibujando el mapa automotor. Solo en las últimas semanas ingresaron Geely y Xpeng, ambas desde China y ambas presentadas en el Salón del Automóvil. Geely aterrizó con su portafolio EX2, EX5 y Starray EM-i. La primera de estas con un precio de $81.000.000. Su gerente en Colombia, Diego Zárate, describió el arribo de esta marca de esta manera en el evento Salón del Automóvil 2025 realizado en Bogotá: "Cada vehículo, cada tecnología y cada innovación presentada por Geely refleja la misma filosofía de crear conexiones reales entre las personas, la tecnología y su entorno. Con esta participación, iniciamos su historia en Colombia, impulsando un nuevo concepto de movilidad -más humana, más inteligente y preparada para el futuro". Xpeng, por su parte, con sus modelos G6 y G9, $164.900.000 Y 190.000.000, respectivamente, entró desde una perspectiva tecnológica. Su gerente en Colombia, Nicolás Muñoz, señaló que la marca trabaja para integrar sistemas de asistencia basados en inteligencia artificial y conectividad cotidiana.

BYD vs. Tesla

BYD vs. Tesla

Esa competencia global, que se define por tecnología, autonomía y costos de producción, tiene en Colombia un espejo particular: aquí, el precio es el árbitro principal. De hecho , analistas prevén que a nivel global el chino vencerá al americano pues se espera que BYD entregue este año 2,17 millones de vehículos eléctricos, mientras que la estimación para Tesla es de 1,61 millones. Por ende, este último mencionado abre la conversación sobre innovación, BYD pone los números que mueven el mercado. Mientras el gigante chino ofrece modelos desde $79 millones y $85 millones. Por $40 y $46 millones, la estadounidense ofrece uno de sus modelos insignias, en sus primeras de cambio, buscando una penetración fuerte en el mercado. Queda esperar si los precios se mantienen. Lo que está claro es que uno de los argumentos más potentes de Tesla es su entrada con valores por debajo de modelos referentes en combustión en Colombia. Por ejemplo, su comparación directa es con el Mazda CX-30, que tiene un precio de $119 millones, el segundo carro más vendido en octubre; con el Toyota Corolla Cross, que cuesta $154,9 millones; mientras que el Tesla Model 3 (RWD) vale $114.990.000 en la web oficial. Aunque el crecimiento es innegable, no ajeno a desafíos. Entre ellos: la infraestructura de carga, todavía insuficiente en varias regiones. La falta de puntos que permitan a camiones eléctricos, como los nuevos modelos Farizon, recorrer grandes distancias. La necesidad de planes de conectividad vial que acompañen la llegada de estas marcas. Las marcas no están entrando solo con carros; están apostando por ecosistemas de movilidad. Pero el país aún tiene tareas pendientes para que el crecimiento sea sostenible. De acuerdo con la percepción del Gerente General de Autocom: "Todavía existe una percepción de riesgo sobre el valor de reventa, vida útil de baterías y mantenimiento, lo que puede frenar decisiones de compra, pero cada día tratamos de generar confianza en los consumidores para que sientan que su inversión no será en vano". El marco regulatorio e infraestructura de soporte aún necesita desarrollarse para garantizar confianza en el usuario, y somos parte del desarrollo de esos argumentos para que cada día más consumidores quieran decantarse por nuestra marca. Con más marcas, más modelos y precios que se acomodan a distintos presupuestos, el mercado colombiano ya no es un jugador tímido en la electrificación. Octubre demostró que el interés está ahí y que la competencia está funcionando. Lo que viene dependerá de si el país logra acompañar este boom con infraestructura, incentivos y confianza. Por ahora, BYD sigue reinando, Tesla reorganiza la discusión y las marcas chinas empujan un cambio que parecía lejano. Lo único claro es que la batalla eléctrica, global y local, ya despegó. Y Colombia, esta vez, está en la pista.

China acelera su expansión en Colombia