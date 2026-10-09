¡Muy caro! El corrientazo ya se acerca a los $20.000 y restaurantes sienten el golpe en sus ventas

El encarecimiento de la papa, el tomate, la mora y la carne de res presiona el precio del almuerzo tradicional. En los restaurantes, el aumento de los insumos se suma a los mayores costos de operación y a un menor consumo de los clientes.
El corrientazo, una de las alternativas más habituales para almorzar fuera de casa, se acerca a los $20.000. En el último año, el costo estimado de sus ingredientes aumentó 22,44%, al pasar de $15.505 a $18.984 por persona, de acuerdo con un ejercicio de La República basado en información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa), del Dane.
El incremento pone presión sobre el presupuesto de los hogares y sobre los establecimientos gastronómicos, que deben afrontar el encarecimiento de los alimentos sin trasladar necesariamente todo el aumento al consumidor.
Para calcular la variación, el ejercicio tomó como referencia los precios de productos que componen un almuerzo tradicional: arroz, carne de res, papa, plátano maduro, ensalada de lechuga, cebolla y tomate, fríjoles o huevo y mora para preparar un jugo.
Con los precios promedio por kilogramo reportados en las principales centrales de abasto, se estimó el valor de una porción individual de 250 gramos y se sumaron los resultados.
Se trata, por tanto, de una aproximación al costo de los ingredientes y no de una medición de los precios de venta de los restaurantes, que también deben cubrir gastos como nómina, arriendos, servicios públicos, impuestos y otros costos de operación.
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