Dólar abre a la baja este 31 de octubre y a la espera de la decisión de tasas del Banco de la República

El dólar comenzó la jornada a la baja, a la espera de la decisión de la próxima junta del Banco de la República sobre las tasas de interés que se realizará hoy. Los analistas prevén que el dato continúe inalterado, es decir, que se mantendría en 9,25%.

La divisa inició a la baja y se situó en 3.865, lo que representó un descenso de $5,42 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubica en $3.870,42. Además, la moneda registró un precio mínimo de $3.860 y un máximo de $3.865, con ocho transacciones por un monto de US$8,25 millones.

Según Bloomberg, en el marco internacional hay buen panorama debido a los resultados extraordinarios de Amazon, los cuales impulsaran un repunte en las acciones tras una breve pausa en el rally global.

El índice de referencia estadounidense subió tras el repunte de Amazon, que se disparó 13% en la preapertura, un movimiento que añadirá unos US$300.000 millones a su valor de mercado después de registrar el mayor crecimiento de su división de computación en la nube en casi tres años.