¿Ya la tiene para la final? Precio y detalles de la nueva camiseta de Atlético Nacional, inspirada en la historia continental

El legado del Atlético Nacional se viste de gala para la próxima temporada. Nike y el club verdolaga presentaron oficialmente la nueva camiseta titular para la temporada 2026, con un diseño que revive y moderniza el icónico uniforme utilizado cuando el equipo conquistó la Copa Libertadores en 2016.
Esta iniciativa, según la marca y el club, busca unir la historia dorada del equipo con las ambiciones del presente. El diseño de la camiseta incorpora un detalle interno que conmemora un instante clave de esa gesta continental: el número 90+4.