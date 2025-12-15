¿Ya la tiene para la final? Precio y detalles de la nueva camiseta de Atlético Nacional, inspirada en la historia continental

El legado del Atlético Nacional se viste de gala para la próxima temporada. Nike y el club verdolaga presentaron oficialmente la nueva camiseta titular para la temporada 2026, con un diseño que revive y moderniza el icónico uniforme utilizado cuando el equipo conquistó la Copa Libertadores en 2016. Le puede interesar: Video | Chapecoense hará un homenaje a Nacional en 2026 por la “solidaridad” tras la tragedia de 2016, ¿de qué se trata? Esta iniciativa, según la marca y el club, busca unir la historia dorada del equipo con las ambiciones del presente. El diseño de la camiseta incorpora un detalle interno que conmemora un instante clave de esa gesta continental: el número 90+4.

La camiseta es un homenaje a la historia continental de Nacional. FOTO: Atlético Nacional y Nike

Un instante recordado por toda la hinchada verde. El momento en que en medio de la emoción y suspenso por clasificar a la semifinal, un centro desde la banda izquierda terminó con el agónico gol de Orlando Berrio que desató la locura de los aficionados en el Atanasio. Este elemento oculto rinde tributo al momento exacto que marcó y encaminó “la grandeza internacional del más campeón de Colombia”, de acuerdo con sus realizadores.

Una base de color verde intenso, acompañada de impecables franjas blancas y pequeñas franjas negras, son los detalles únicos que rinde tributo al título de la Copa Libertadores 2016. FOTO: Atlético Nacional y Nike

La conexión histórica y emocional con la gloria continental

La marca deportiva resaltó que esta nueva equipación es más que un uniforme, siendo descrito como un vínculo emocional con la afición que experimentó el histórico logro en 2016. Juan Carlos Galindo, Gerente General de Nike Colombia, destacó la visión detrás del lanzamiento de esta pieza, con la que esperan “elevar” la conexión emocional “entre el club, el país y la cultura”. “Nike crea una narrativa poderosa que trasciende el fútbol. Este enfoque conecta la herencia deportiva del Atlético Nacional con la identidad cultural más amplia de Colombia, demostrando la capacidad de Nike para crear historias auténticas que conectan profundamente con las comunidades locales, a la vez que elevan la conexión emocional entre el club, el país y la cultura mediante el lanzamiento de una equipación que celebra tanto la excelencia futbolística como el orgullo colombiano”, expresó.

El precio y donde conseguir la nueva piel del verde

Para la campaña de lanzamiento de la nueva camiseta, se utilizó de manera estratégica “el Yipao”, el icónico Jeep Willys, símbolo cultural de resiliencia colombiana. Durante la sesión fotográfica participaron campeones de la plantilla de 2016 junto a jugadores actuales de proyección, tanto del equipo masculino como del femenino.

Alejandro Guerra celebrando uno de los goles en el partido contra Rosario Central. FOTO: Conmebol