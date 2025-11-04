Precio del dólar volvería a los $4.000 en Colombia para la temporada de Navidad en 2025

Este año, el mejor regalo de Navidad podría ser para quienes llevan meses esperando que el dólar repunte. Según los analistas, la divisa estaría cerca de regresar a los niveles del pasado 4 de septiembre, cuando superó la barrera de los $4.000.
Las proyecciones apuntan a que el promedio del dólar se situará alrededor de $4.011, impulsado por la cercanía del periodo electoral en Estados Unidos y las próximas decisiones de la Reserva Federal (FED).
Sin embargo, aunque las proyecciones menos optimistas ubican la divisa en $4.120, hay opiniones divididas, pues aún hay quienes consideran que puede acabar el año sobre los $3.700.
