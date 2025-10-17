x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El dólar en Colombia se desploma por dudas sobre el comercio estadounidense: cae $85 frente a la TRM

El dólar en Colombia registró un precio mínimo de $3.832 y un máximo de $3.835 en la jornada de la mañana de este 17 de octubre.

  • El dólar cae con fuerza por debajo de $3.800 por primera vez en un año y medio. FOTO: Getty.
    El dólar cae con fuerza por debajo de $3.800 por primera vez en un año y medio. FOTO: Getty.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 28 minutos
bookmark

El dólar se debilitó este viernes y apunta a su peor semana desde julio, afectado por la preocupación de los inversionistas frente a las tensiones comerciales y las señales de riesgo en los bancos regionales de Estados Unidos.

La incertidumbre llevó a los mercados a refugiarse en monedas más seguras, como el franco suizo y el yen japonés.

En Colombia, la divisa abrió la jornada a la baja en $3.792, lo que representa una caída de $85 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.877,07.

Durante la sesión, el dólar registró un precio mínimo de $3.832 y un máximo de $3.835, con 11 transacciones que sumaron US$3,5 millones.

Conozca más: Fuerte caída del dólar en Colombia por tensiones comerciales entre Estados Unidos y China

Con esa caída del dólar, el peso colombiano es la moneda más revaluada de la semana entre las emergentes ganando 3,27%. En el mes, es la segunda que más ha ganado valor, completando 2,12%

De esta manera, el dólar cae con fuerza por debajo de $3.800 por primera vez en un año y medio.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida