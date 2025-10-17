El dólar en Colombia se desploma por dudas sobre el comercio estadounidense: cae $85 frente a la TRM

El dólar se debilitó este viernes y apunta a su peor semana desde julio, afectado por la preocupación de los inversionistas frente a las tensiones comerciales y las señales de riesgo en los bancos regionales de Estados Unidos.

La incertidumbre llevó a los mercados a refugiarse en monedas más seguras, como el franco suizo y el yen japonés.

En Colombia, la divisa abrió la jornada a la baja en $3.792, lo que representa una caída de $85 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.877,07.

Durante la sesión, el dólar registró un precio mínimo de $3.832 y un máximo de $3.835, con 11 transacciones que sumaron US$3,5 millones.