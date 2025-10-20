Dólar cierra con fuerte subida tras la tensión entre Petro y Trump

La tensión de las relaciones entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump se reflejó en una tendencia alcista de la moneda gringa en la jornada de este lunes 20 de octubre.

El dólar abrió al alza y cerró la jornada con una subida a $3.875, lo que representó un fuerte subida de $67 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy es de $3.808,12, según datos de SET-FX.

La lectura de los analistas no es otra que un escenario de incertidumbre. Juan David López, socio de Comercio Exterior en Baker McKenzie Colombia, sostuvo que los inversores enfrentan un escenario marcado por posibles aumentos de aranceles, la imposición de sanciones económicas e incluso la posible suspensión del tratado de libre comercio entre ambos países.

Entérese: Incertidumbre golpea a más de 3.000 empresas colombianas por tensión comercial con EE. UU.

“Este es el momento oportuno para revisar las operaciones internas y fortalecer la resiliencia empresarial frente a un entorno cada vez más volátil”, indicó.

Además, de cara a esta semana, la atención estará también el escenario internacional con la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, ambos determinantes para confirmar si la inflación sigue contenida en Estados Unidos.