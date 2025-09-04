Dólar en Colombia cerró en $3.991 y tocó precio más bajo desde julio de 2025

El dólar en Colombia volvió a ceder terreno este jueves 4 de septiembre y cerró en $3.991,13, un descenso de $11,7 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada en $4.002,86.

La divisa marcó un precio mínimo de $3.982 y un máximo de $4.005, con 1.661 operaciones por US$1.317 millones, según los registros oficiales de la jornada.

Lea más: Dólar a $3.984 tocó el precio más bajo en 58 días, en Colombia: ¿qué podría pasar de aquí a fin de año?

Se trata de un cierre que no se veía desde el pasado 3 de julio, cuando el dólar terminó en $3.987.

Además, Credicorp Capital reportó que al final de la jornada la tasa se ubicó en $3.986, consolidando la tendencia bajista que los analistas ya habían anticipado.