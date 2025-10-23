¿Por qué el dólar volvió a subir en Colombia y ya toca los $3.900?

En solo cuatro días, el dólar volvió a superar la barrera de los $3.900 y ya acumula una ganancia superior a $90 en la semana.
La TRM de hoy 23 de octubre se ubica en $3.900,82, luego de que la divisa cerrara el miércoles al alza en $3.901,15, lo que representó un ascenso de $24,15 frente a la TRM de ayer ($3.876,60).
Además, la moneda registró un precio mínimo de $3.877 y un máximo de $3.923,40 con 1.809 transacciones por un monto de US$1.199 millones.
