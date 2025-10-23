¿Por qué el dólar volvió a subir en Colombia y ya toca los $3.900?

En solo cuatro días, el dólar volvió a superar la barrera de los $3.900 y ya acumula una ganancia superior a $90 en la semana. La TRM de hoy 23 de octubre se ubica en $3.900,82, luego de que la divisa cerrara el miércoles al alza en $3.901,15, lo que representó un ascenso de $24,15 frente a la TRM de ayer ($3.876,60). Además, la moneda registró un precio mínimo de $3.877 y un máximo de $3.923,40 con 1.809 transacciones por un monto de US$1.199 millones. Puede leer: Las tensiones diplomáticas entre Petro y Trump devaluaron el peso colombiano

¿Qué factores llevaron al dólar a tocar los $3.900 tras cuatro días de alza?

Con esto, la moneda suma una ganancia de $92,7 tras haber iniciado el lunes en $3.808,12 y tener a hoy un precio oficial de $3.900, impulsado por factores, en su mayoría, locales, relacionados con las tensiones geopolíticas y algunos anuncios del Gobierno. “A nivel local, desde principios de la semana, estamos con el tema del impasse diplomático entre Colombia y Estados Unidos. Veremos si finalmente se da algún anuncio. Por ahora, pareciera que no se van a imponer aranceles, pero es un tema que todavía está en el radar y que le devolvió un poco la fuerza al dólar en estos últimos días”, aseguró David Cubides, director de investigaciones económicas del Banco de Occidente. A esto se suma, según Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, la influencia que tuvo en los mercados el anuncio del presidente Gustavo Petro de hacer una recolección de firmas en la Plaza de Bolívar a la que él llamó “del poder constituyente”, que se hará como antesala a la consulta del Pacto Histórico que se llevará a cabo el próximo domingo para escoger el candidato único.

La TRM de hoy 23 de octubre se ubica en $3.900,82, luego de que la divisa cerrara el miércoles al alza en $3.901,15, lo que representó un ascenso de $24,15 frente a la TRM de ayer ($3.876,60). FOTO: Google AI