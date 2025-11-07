Precio del dólar se desploma a $3.790 en Colombia, toca su nivel más bajo desde 2024

El dólar inició la jornada del viernes 7 de noviembre en Colombia a la baja, en medio de un ambiente de incertidumbre global y mercados que operan prácticamente a ciegas ante la escasez de datos económicos provocada por el cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos. En el arranque del día, la divisa se cotizó en $3.789,90, lo que representa una caída de $17,16 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.807,06. Durante la mañana, el precio mínimo fue de $3.785 y el máximo de $3.790, con un total de ocho transacciones por US$2 millones. Conozca aquí: Dólar en Colombia no para de bajar y tocó los $3.781, ¿podría caer más para fin de año?

Comportamiento del precio del dólar hoy

Según datos de Bloomberg, el índice de referencia del dólar en Estados Unidos acumula una baja del 1,8% en la semana, en medio de un contexto donde no hay catalizadores claros que expliquen las recientes fluctuaciones. Los analistas prevén que la volatilidad continuará, aunque moderada, sostenida por buenos resultados empresariales y la expectativa de una eventual flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal (FED). “El sentimiento general es probablemente de cautela moderada”, señaló Karen Georges, gestora de fondos de Ecofi. “Cualquier noticia alentadora sobre los datos de empleo en EE. UU., un posible fin del confinamiento o novedades sobre aranceles podría dar un nuevo impulso a los mercados”.