¿Por qué Antioquia fue la única región donde no subió este mes el gas natural vehicular?

Hay buenas noticias para los conductores de Antioquia: el Gas Natural Vehicular (GNV) no tendrá incremento en el departamento desde el 1 de diciembre, aun cuando en varias regiones del país sí habrá aumentos. El Valle, Yopal, Bogotá y la Costa presentarán variaciones entre el 28% y el 35%, mientras que Antioquia mantendrá su precio en $3.990 por metro cúbico.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, había anticipado, en conversación con EL COLOMBIANO, enviando un mensaje de calma para los usuarios: “El primero de diciembre no va a subir el gas natural vehicular en Antioquia, y además van a tener garantía de suministro durante todo 2026. EPM ya contrató el gas que se requiere”, aseguró.
Murgas recordó que el GNV ha sido clave para taxistas y sistemas de transporte público tras el desmonte del subsidio a la gasolina. Hoy lo usan 87.000 taxis en Colombia, además de flotas completas en Bogotá, Cartagena, Valledupar y cerca de 400 buses en Medellín.