Este es el precio en preventa del nuevo iPhone 17; ¡la versión Pro Max supera los $11 millones!

Ya puede reservar su nuevo iPhone 17 en los canales oficiales de venta que tiene la multinacional tecnológica, Apple, en el país: Mac Center y iShop. La preventa va desde este 12 de septiembre de 2025 hasta el próximo viernes 19 de septiembre, que es la fecha oficial del lanzamiento global de la compañía.
El nuevo iPhone 17 va a costar $4.699.000 en su versión estándar. Los precios del nuevo teléfono van desde los casi $4.700.000 millones hasta los $11.690.000 millones, para aquellos que deseen adquirir el iPhone 17 Pro Max en la preventa.
Este nuevo teléfono se presenta como una actualización potente y equilibrada. En su interior, el chip A19 ofrece 20% más de rendimiento, lo que se complementa con una batería de mayor duración que permite hasta ocho horas adicionales de reproducción de video. Su sistema fotográfico da un salto con una cámara principal de 48 MP.
