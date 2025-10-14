El oro va camino a los 5.000 dólares por onza, pero cerca del 75% que produce Colombia es ilegal o informal

El precio del oro alcanzó este martes 14 de octubre un máximo histórico, superando los 4.100 dólares por onza y consolidando al 2025 como su mejor año desde 1979. Analistas de Bank of America y Société Générale incluso proyectan que podría alcanzar los 5.000 dólares para 2026. En lo que va del año, el metal se ha revalorizado un 57%, impulsado por la incertidumbre geopolítica y económica, las expectativas de recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal, las fuertes compras de los bancos centrales y el creciente flujo de fondos cotizados. Puede leer: El oro, los extranjeros y los créditos que cambiaron la historia de Medellín No obstante, lo más significativo de este repunte no es solo el precio récord del oro: también refleja la pérdida de poder del dólar como moneda de reserva global. Esta tendencia se observa con mayor intensidad en países emergentes y en China, y los bancos centrales ya están ajustando sus estrategias para adaptarse a este cambio.

El oro impulsa las exportaciones colombianas y Antioquia se consolida como epicentro de la producción

El récord histórico del oro ha sido determinante para fortalecer las exportaciones colombianas, consolidándose como el tercer producto más vendido al exterior, después del petróleo y el café. Según cifras oficiales analizadas por Analdex, entre enero y agosto de 2025 las exportaciones de oro sumaron US$2.695 millones, lo que representa un aumento del 18% frente al mismo período de 2024.

Antioquia lidera la actividad minera y es responsable del 98,7% de las exportaciones de oro del país. Foto: Julio César Herrera

Colombia se consolida además como el cuarto mayor productor de oro en América Latina. De acuerdo con la Asociación Nacional de Minería, los principales depósitos auríferos se encuentran en cinturones metalogénicos ubicados en los departamentos de Antioquia, Santander, Tolima, Huila, Caldas, Nariño, Cauca y Bolívar. Más noticias: La propuesta de Petro: que el Banco de la República sea el único comprador de oro, ¿será esto viable? De hecho, Antioquia lidera la actividad minera y es responsable del 98,7% de las exportaciones de oro del país, lo que la posiciona como el epicentro de la producción nacional. No obstante, el sector se encuentra en recuperación tras los niveles más bajos de la última década, que se registraron en 2018 con una producción de 1,18 millones de onzas troy, más baja incluso que durante la pandemia. Posteriormente, la producción se elevó a 1,57 millones en 2020, 1,86 millones en 2021, 1,75 millones en 2022 y alcanzó un récord de 1,97 millones de onzas troy en 2023.

Minería ilegal: 75% del oro producido es ilegal