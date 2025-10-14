El oro va camino a los 5.000 dólares por onza, pero cerca del 75% que produce Colombia es ilegal o informal

El precio del oro alcanzó este martes 14 de octubre un máximo histórico, superando los 4.100 dólares por onza y consolidando al 2025 como su mejor año desde 1979. Analistas de Bank of America y Société Générale incluso proyectan que podría alcanzar los 5.000 dólares para 2026.
En lo que va del año, el metal se ha revalorizado un 57%, impulsado por la incertidumbre geopolítica y económica, las expectativas de recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal, las fuertes compras de los bancos centrales y el creciente flujo de fondos cotizados.
No obstante, lo más significativo de este repunte no es solo el precio récord del oro: también refleja la pérdida de poder del dólar como moneda de reserva global. Esta tendencia se observa con mayor intensidad en países emergentes y en China, y los bancos centrales ya están ajustando sus estrategias para adaptarse a este cambio.