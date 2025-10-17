El oro rompe récord y supera los US$4.300 por onza en medio de la incertidumbre global y tensiones geopolíticas

El oro cerró la semana en lo más alto de su historia. El metal precioso superó los US$4.300 por onza, impulsado por la incertidumbre económica y geopolítica global, así como por las apuestas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos.

El oro al contado (XAU=) subió 0,2%, hasta US$4.335,87, tras alcanzar un pico histórico de US$4.378,69, mientras que los futuros para entrega en diciembre ganaron 1%, situándose en US$4.348,9.

En el acumulado semanal, el lingote sube 8,1%, su mejor desempeño desde diciembre de 2008, cuando el mundo aún enfrentaba los coletazos de la crisis financiera global.

Durante la sesión, el oro incluso llegó a perfilarse para registrar su mayor ganancia desde septiembre de 2008, mes en el que colapsó Lehman Brothers y se desató el pánico en los mercados internacionales.