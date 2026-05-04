x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Sube el petróleo por aumento de tensiones el estrecho de Ormuz

De cara al futuro, es probable que el mercado del petróleo siga siendo altamente sensible a los titulares geopolíticos y a la evolución de la seguridad marítima.

  • “El cierre prolongado del estrecho de Ormuz ha dejado al mercado mundial frente a un déficit de 10 millones de barriles diarios”, aseguraron analistas de Eurasia Group. FOTO Getty
    “El cierre prolongado del estrecho de Ormuz ha dejado al mercado mundial frente a un déficit de 10 millones de barriles diarios”, aseguraron analistas de Eurasia Group. FOTO Getty
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

Un viento de febrilidad sopló sobre los mercados el lunes tras nuevos ataques en el Golfo Pérsico, lo que provocó una subida de los precios del petróleo y un retroceso de los índices bursátiles.

Emiratos Árabes Unidos acusó el lunes a Irán de haber atacado su territorio con drones, los primeros dirigidos contra instalaciones civiles en un país del Golfo desde hacía más de un mes.

Estos ponen en entredicho el frágil alto el fuego en vigor desde el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán.

Las noticias procedentes de Oriente Medio “provocan nerviosismo y volatilidad”, estima Andreas Lipkow, analista de CMC Markets, señalando que “el flujo de información sigue siendo opaco”.

Estas tensiones se hicieron notar claramente en el mercado petrolero: el barril de Brentdel mar del Norte, referencia internacional, saltó un 5,80% hasta 114,44 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, ganó un 4,36% hasta 106,42 dólares.

El sitio petrolero de Fuyaira, una de las pocas vías de exportación de hidrocarburos del Golfo que siguen siendo viables, fue alcanzado, según las autoridades emiratíes, lo que provocó un incendio.

“El cierre prolongado del estrecho de Ormuz ha dejado al mercado mundial frente a un déficit de 10 millones de barriles diarios”, aseguraron analistas de Eurasia Group.

En Europa, la Bolsa de París terminó con una clara caída del 1,71%, Fráncfort retrocedió un 1,24% y Milán cedió un 1,59%. La plaza de Londres permaneció cerrada debido a un día festivo en el Reino Unido.

En Nueva York, el Dow Jones perdió un 1,13%, el Nasdaq retrocedió un 0,19% y el S&P 500 cedió un 0,41%.

La visión local

En Colombia, analistas de la Davivienda Corredores destacaron que el Comando Central de EE.UU. indicó que dos destructores de misiles guiados de la Armada habían sido desplegados en el Golfo Pérsico para asegurar la navegación, permitiendo que dos buques mercantes con bandera estadounidense cruzaran a salvo el Estrecho de Ormuz.

“Sin embargo, la falta de información adicional sobre los presuntos cruces y un informe de la Guardia Revolucionaria iraní que negó el informe estadounidense, generaron mayor incertidumbre sobre la seguridad del transporte marítimo en la región. Además, otro informe señaló que Teherán habría obligado a un buque de guerra estadounidense a dar la vuelta en el Estrecho luego de realizar disparos de advertencia, pero Washington rechazó esta información”, anotaron los expertos.

Añadieron que los mercados financieros internacionales se desvalorizaron debido a informes contradictorios que generaron incertidumbre sobre la situación real de las tensiones entre EE.UU. e Irán en el estrecho de Ormuz y afectados por los temores de mayores presiones inflacionarias provenientes del mercado de los energéticos. Como resultado, los mercados aumentaron sus expectativas de que la FED podría aumentar su tasa de interés en marzo de 2027.

“El precio del petróleo Brent aumentó 5,64% por encima de los US$114 por barril, después de que Corea del Sur informó que uno de sus buques comerciales fue alcanzado por una explosión en el Estrecho de Ormuz y de que los Emiratos Árabes Unidos señaló a Irán por ataques con drones y misiles, uno de los cuales incendió un importante puerto petrolero”, detallaron.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos