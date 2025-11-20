Esto vale el Tesla más barato del mundo; se encuentra en Colombia

La compañía de vehículos eléctricos de Elon Musk ya se encuentra en Colombia. Con su entrada en operación en el país, la empresa del magnate dueño de SpaceX y X ya ha dado varios golpes sobre la mesa, siendo uno de ellos el costo de uno de sus modelos.

Se trata del Model 3 Rear-Wheel Drive, el modelo más económico de Tesla. Este fue presentado en Colombia con un precio inferior a como se comercializa en Estados Unidos o China donde inclusive hay una fábrica de estos autos.

Lea también: Estos son los primeros detalles confirmados de la llegada de Tesla a Colombia

Para la country manager de Tesla para Colombia, Karen Scarpetta, la decisión de traer al país vehículos a un menor costo que en otros lugares se debe a que es directamente la organización quien los importa, sin necesidad de intermediario, así lo explicó ante Blu Radio en donde subrayó que la no dependencia de concesionarios y distribuidores les permite fija el precio final.