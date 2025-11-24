Precios de la vivienda nueva se dispararon 9,5% en Colombia: estas son las ciudades donde más subieron

Comprar vivienda nueva sigue siendo un sueño difícil de cumplir para muchos colombianos. En el tercer trimestre de 2025, los precios aumentaron 9,50% frente al mismo periodo del año anterior, un ritmo menos acelerado que el de 2024 —cuando el alza llegó a 10,37%—, pero que aún muestra la fuerza de un mercado que no termina de ceder. La desaceleración, de apenas 0,87 puntos porcentuales, sugeriría más una pausa que un cambio de tendencia. Y aunque este mercado parece dar algunas señales de enfriamiento tras las fuertes alzas de los últimos años, este incremento continúa siendo elevado si se contrasta con la inflación de octubre, que se situó en 5,51%; lo que en otras palabras significa que el precio de la vivienda avanza por encima del costo de vida general. Puede leer: Camacol rechaza decreto que busca subir aranceles al acero: “una decisión inconveniente para la vivienda social”

Casas y apartamentos muestran comportamientos distintos

Los datos del Dane por tipo de vivienda revelan diferencias marcadas. La variación promedio anual de los precios de venta de casas nuevas fue de 10,17%, mientras que los apartamentos aumentaron 9,47% frente al mismo trimestre de 2024.

Las ciudades con los precios más altos en vivienda nueva

Entre tanto, el comportamiento regional también mostró contrastes significativos. Si se compara el tercer trimestre del año con el inmediatamente anterior, el mayor crecimiento en el precio de la vivienda nueva se registró en Pasto, con un aumento de 6,73%. Le siguieron Pereira con 3,77% y Medellín con 2,76% Por el contrario, Popayán y Cúcuta reportaron variaciones negativas de 2,11% y 2,02%, respectivamente. Entérese: Nuevos aranceles al acero encienden disputa entre constructoras y siderúrgicas: ¿fractura en la misma cadena? Si se observan los resultados a septiembre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, Pasto vuelve a encabezar el listado con un incremento de 19,88%. Pereira (14,09%) y Armenia (13,85%) completan el grupo de mayores aumentos. En el extremo opuesto aparece Neiva, el único mercado con una caída anual, de -3,31%. Medellín, por su parte, se ubicó por debajo del promedio nacional, con un repunte de 9,35%.

El encarecimiento de la vivienda impulsa un cambio en el mercado

Precisamente, este encarecimiento de la vivienda en el país ha provocado un cambio estructural en el mercado. Desde 2022, el número de hogares que viven en arriendo superó al de aquellos que habitan una vivienda propia. La tendencia, que se ha consolidado en los últimos años, evidencia las crecientes dificultades para comprar. Según datos de Camacol, el 83% de los jóvenes colombianos desea comprar vivienda, pero solo el 40% es propietario. La brecha muestra los obstáculos para acceder a créditos hipotecarios y el impacto del acelerado aumento en los precios. De hecho, durante las últimas dos décadas, tanto los arriendos como el valor de la vivienda han subido, pero no al mismo ritmo. Entre 2004 y 2024, el precio de la vivienda nueva y usada aumentó 466%, mientras que los arriendos crecieron 116%, según estimaciones de Corficolombiana. Vea también: Gobierno eliminó licencias para proyectos de mejoramiento de vivienda y compromete $12,5 billones, ¿por qué? Es decir, los precios de compra se han incrementado cuatro veces más que los arriendos, y muy por encima del poder adquisitivo de los hogares.

¿Por qué sigue siendo caro comprar casa nueva?