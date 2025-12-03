Así quedaron los precios para volar con Avianca, Latam y JetSmart tras la normalización de los A320

Después de que el Ministerio de Transporte confirmó el 2 de diciembre que los 130 aviones A320 ya están actualizados con el software y listos para operar, las aerolíneas empezaron a normalizar su servicio. Según el comunicado oficial, la flota restablecida incluye 124 aviones de Avianca, 5 de Latam y 1 de JetSmart, y más del 95% de los pasajeros afectados ya fue reacomodado. Desde este miércoles 3 de diciembre, la operación comercial volvió a la normalidad y las empresas comenzaron a ajustar sus tarifas para la temporada alta.
Antes de la contingencia, que sucedió el viernes 28 de noviembre, las aerolíneas ofrecían promociones especiales por el Black Friday 2025 — por ejemplo, vuelos nacionales desde cerca de $49.300 en rutas seleccionadas. Luego de la orden de tierra para los A320, las compañías detuvieron parcialmente su operación: la flota de Avianca sufrió suspensión masiva, lo que redujo significativamente la oferta de asientos.
Con la recuperación total de su flota, Avianca restableció su oferta en rutas nacionales. Para viajar entre Bogotá y Medellín —o viceversa— este jueves 4 de diciembre, los tiquetes están disponibles desde $176.100 y llegan hasta $592.000 en categoría básica, dependiendo del horario. Para el regreso, los precios se mantienen en rangos similares, entre $176.100 y $322.000, sin variaciones elevadas.