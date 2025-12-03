Así quedaron los precios para volar con Avianca, Latam y JetSmart tras la normalización de los A320

Después de que el Ministerio de Transporte confirmó el 2 de diciembre que los 130 aviones A320 ya están actualizados con el software y listos para operar, las aerolíneas empezaron a normalizar su servicio. Según el comunicado oficial, la flota restablecida incluye 124 aviones de Avianca, 5 de Latam y 1 de JetSmart, y más del 95% de los pasajeros afectados ya fue reacomodado. Desde este miércoles 3 de diciembre, la operación comercial volvió a la normalidad y las empresas comenzaron a ajustar sus tarifas para la temporada alta. Antes de la contingencia, que sucedió el viernes 28 de noviembre, las aerolíneas ofrecían promociones especiales por el Black Friday 2025 — por ejemplo, vuelos nacionales desde cerca de $49.300 en rutas seleccionadas. Luego de la orden de tierra para los A320, las compañías detuvieron parcialmente su operación: la flota de Avianca sufrió suspensión masiva, lo que redujo significativamente la oferta de asientos. Con la recuperación total de su flota, Avianca restableció su oferta en rutas nacionales. Para viajar entre Bogotá y Medellín —o viceversa— este jueves 4 de diciembre, los tiquetes están disponibles desde $176.100 y llegan hasta $592.000 en categoría básica, dependiendo del horario. Para el regreso, los precios se mantienen en rangos similares, entre $176.100 y $322.000, sin variaciones elevadas.

Si el destino es Cartagena, viajar en horarios de alta demanda como 5:00 a. m., 6:00 a. m. o 9:00 a. m. cuesta $427.130. Pero si el vuelo se toma a las 8:00 a. m., la tarifa sube a $602.110. Para otras horas del día, los valores oscilan entre $335.000 y $377.000. Le puede interesar: Colombia recupera normalidad aérea tras crisis de software en los Airbus A320: el 98% de los vuelos operarán este martes

En cuanto a rutas internacionales, un tiquete Bogotá–Madrid se encuentra en $1.503.000.

JetSmart: tarifas presionadas por la contingencia y el inicio de temporada

JetSmart también retomó su programación, aunque los precios siguen marcados por la alta demanda de diciembre y el puente de Velitas. Para vuelos Medellín–Bogotá o Bogotá–Medellín desde este miércoles 3 de diciembre, las tarifas empiezan en $816.000, un valor elevado frente a la media habitual. Desde el jueves 4 de diciembre, los precios bajan: $383.000 en vuelos de 10:00 p. m.; $419.000 para las 12:30 p. m. y hasta $844.000 si se viaja a las 4:45 a. m. Para los trayectos de regreso, los tiquetes comienzan desde $213.000. En rutas a Cartagena, ya sea desde Bogotá o Medellín, hay tarifas desde $580.000 hasta $1,4 millones, dependiendo del horario. Para el lunes 8 de diciembre, los valores caen a $270.000. En el panorama internacional, JetSmart tiene vuelos directos a Río de Janeiro desde más de $1,9 millones hasta $2,4 millones, y a Punta Cana desde más de $1,2 millones, o con escala desde más de $600.000. Lea más: Avanza la actualización de los Airbus: 87% de la flota de aviones A320 en Colombia ya está lista

Latam, oferta disponible con tarifas variables

Latam también restableció su operación con cinco aeronaves afectadas según el Ministerio de Transporte. En las rutas Bogotá–Medellín y Medellín–Bogotá, las tarifas en plan económico empiezan en $284.000 y suben hasta $743.000, según la hora del vuelo. Hacia Cartagena, los precios oscilan entre $684.000 y $743.000. En rutas internacionales como Bogotá–Madrid, las tarifas están desde $4,1 millones viajando este jueves, o desde $2,7 millones entre viernes y domingo, según la modalidad y el horario.

Operación aérea completamente normalizada