Ya no todos quieren estabilidad: las nuevas prioridades del trabajo por generaciones

Para los baby boombers, quienes nacieron en los años 50, 60 y 70, la relación con el trabajo tiene mucho que ver con la estabilidad y la lealtad, de acuerdo con Adriana Garcés, directora de Right Management Colombia. “Valoran el estatus, la estabilidad y la posibilidad de dejar un legado en la organización” , explicó.

Por su parte, Pablo de Sargaminaga, cofundador de T-Mapp, refuerza esta idea: “Los c entennials y millennials priorizan la flexibilidad, el crecimiento constante y la posibilidad de trabajar en un ambiente que respete su individualidad. Para ellos, el trabajo debe tener sentido”.

La mirada cambia notablemente con los millennials (nacidos entre 1981 y 1996) y los centennials (después de 1997). Estos jóvenes no ven al trabajo como un fin, sino como un medio para alcanzar sus objetivos de vida. “Los millennials están comprometidos con su carrera, pero no necesariamente con una sola empresa”, explicó Garcés. “ En cambio, la generación Z está muy enfocada en su bienestar general y busca autonomía, trabajo híbrido, proyectos con impacto y culturas organizacionales con las que puedan identificarse”, añadió.

Aunque aún están en el colegio, los integrantes de la generación Alpha, nacidos entre 2010 y 2025, ya están en el radar de expertos en talento humano. Se proyecta que empezarán a ingresar de forma masiva al mercado laboral hacia 2030, en un entorno profundamente transformado por la inteligencia artificial, la automatización y la realidad aumentada.

Por su parte, de acuerdo con un informe de McCrindle Research, firma australiana que acuñó el término “generación Alpha”, se estima que serán la generación más educada, digitalizada y conectada de la historia. Para 2025, habrá más de 2.200 millones de personas Alpha en el mundo, y su relación con el trabajo será completamente distinta a la de sus predecesores. “Serán nativos digitales puros, moldeados por la pandemia, el aprendizaje remoto, la interacción con asistentes de IA desde la infancia y por un ecosistema laboral globalizado”, afirma Mark McCrindle, fundador de la firma.

A su vez, un reporte de Dell Technologies, desarrollado en colaboración con el Institute for the Future (IFTF), anticipa que el 85 % de los trabajos que desempeñará la generación Alpha en 2030 aún no existen hoy, lo que implica una necesidad urgente de fomentar habilidades blandas, adaptativas y tecnológicas desde la educación básica.

Las empresas, por tanto, deberán prepararse para entender a los millennials y centennials actuales, pero también para anticiparse a las expectativas de una generación que crece entre pantallas, algoritmos y modelos colaborativos híbridos.

