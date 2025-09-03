La admirable y riesgosa carrera periodística de Catalina Gómez Ángel recibirá premio internacional

“Enfrentarse a un mundo machista no es fácil. Toca convencer mucho de que una mujer puede ir a un frente de batalla”. Esta frase, pronunciada en una entrevista por la reportera de guerra Catalina Gómez Ángel, refleja en profundidad lo que ha sido su carrera profesional, la cual será galardonada con un prestigioso premio.
Se trata del primer Premio Internacional de Periodismo David Beriain, el cual fue creado el pasado mes de mayo para rendir un homenaje “a aquellos profesionales del mundo de la comunicación cuya trayectoria haya destacado por una sólida defensa de la dignidad de las personas y los valores humanos de honestidad, libertad, respeto, justicia y solidaridad”, según la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).