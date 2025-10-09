x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Premio Nobel de Literatura 2025 para el húngaro Laszlo Krasznahorkai, ¿quién es y qué ha escrito?

El húngaro, de 71 años, es autor de obras como Tango satánico y La melancolía de la resistencia.

  • Krasznahorkai es de nacionalidad húngara y tiene 71 años. FOTO AFP
    Krasznahorkai es de nacionalidad húngara y tiene 71 años. FOTO AFP
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 27 minutos
bookmark

Este jueves se anunció que el Premio Nobel de Literatura 2025 fue otorgado al autor húngaro László Krasznahorkai, “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Krasznahorkai es un escritor épico de la tradición centroeuropea, que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y “se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco. Pero tiene más recursos, y también mira hacia Oriente, adoptando un tono más contemplativo y refinado”, anunció la Academia Sueca.

El húngaro, de 71 años, es autor de obras como Tango satánico (Sátántangó, 1985) y La melancolía de la resistencia (Az ellenállás melankóliája, 1989), que fuieron llevadas al cine por el director Béla Tarr.

Doris Lessing fue la persona de más edad en ganar un nobel de literatura a sus 87 años. Este galardón se ha entregado 117 veces a 121 galardonados.

Ha sido compartido entre dos personas solo en tres ocasiones: en 1974 Eyvind Johnson y Harry Martinsony y en 1966 Shmuel Agnon y Nelly Sachslas y en 1904 con Frédéric Mistral y José Echegaray.

En desarrollo.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida