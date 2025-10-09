Premio Nobel de Literatura 2025 para el húngaro Laszlo Krasznahorkai, ¿quién es y qué ha escrito?

Este jueves se anunció que el Premio Nobel de Literatura 2025 fue otorgado al autor húngaro László Krasznahorkai, “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Krasznahorkai es un escritor épico de la tradición centroeuropea, que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y “se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco. Pero tiene más recursos, y también mira hacia Oriente, adoptando un tono más contemplativo y refinado”, anunció la Academia Sueca.

El húngaro, de 71 años, es autor de obras como Tango satánico (Sátántangó, 1985) y La melancolía de la resistencia (Az ellenállás melankóliája, 1989), que fuieron llevadas al cine por el director Béla Tarr.