“Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”: dice presidente del premio Nobel al dictador

María Corina Machado no pudo llegar a recibir el premio Nobel de Paz; sin embargo, el aura de su lucha llenó toda la ceremonia en Oslo, Noruega. Justo el presidente del Comité del premio, Jorgen Watne Frydnes, le habló con firmeza desde la ceremonia a Nicolás Maduro, le pidió que de una vez por toda aceptara los resultados electorales del año pasado y que diera un paso al costado: “Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”.
Jorgen Watne Frydnes dio un discurso conmovedor y contundente que dejó en evidencia los excesos del régimen que Maduro detenta en Venezuela y que, en contraposición, exaltó los valores de la democracia, hoy amenazada por figuras populistas en el mundo entero.
A continuación, dejamos el discurso completo:
Samantha Sofía Hernández, una adolescente de 16 años, el mes pasado fue brutalmente secuestrada por hombres enmascarados de las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro. La sacaron de la casa de sus abuelos. No sabemos dónde se encuentra actualmente, probablemente en uno de los centros de internamiento de la dictadura. Puede que esté con su padre, quien en enero desapareció sin dejar rastro.
¿Cuál fue su pecado?
Su hermano era soldado, pero se negó a seguir las órdenes del régimen de cometer actos brutales contra la población.
Por ese delito, toda la familia debe ser castigada.