Premio Nobel de Paz 2025: ¿Cuánto dinero recibirá María Corina Machado?

La líder opositora venezolana María Corina Machado no solo ha hecho historia al convertirse en la primera mujer de su país en obtener el Premio Nobel de la Paz, sino que también recibirá una un millonaria cifra de dinero por su destacada labor en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
El Comité Nobel noruego anunció este viernes 10 de octubre la distinción, destacando la “valentía, compromiso y ejemplo de resistencia civil” de Machado, quien lleva años enfrentando amenazas y persecución del régimen de Nicolás Maduro.
El Premio Nobel de la Paz 2025 está dotado con 11 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 997.000 euros o 1,2 millones de dólares estadounidenses, cifra que también representa cerca de 4.500 millones de pesos colombianos y aproximadamente 229 millones de bolívares venezolanos.