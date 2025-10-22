La caricaturista e ilustradora paisa Elena Ospina será homenajeada en la Feria Internacional del libro de Guadalajara

La noticia se conoció esta semana: la ilustradora paisa Elena Ospina será la homenajeada en la Feria Internacional del libro de Guadalajara este año en un galardón que premia “la trayectoria y el trabajo de caricaturistas, moneros y artistas gráficos nacionales y extranjeros”, dicen desde la organización del homenaje Catrina, nombre del premio que recibirá Elena.
“Mediante su obra, Elena Ospina aborda temas como la igualdad de género, derechos humanos, libertad de expresión y ecología. Además, forma parte de diferentes colectivos y asociaciones que impulsan el arte gráfico alrededor del mundo, como Cartooning for Peace, en Francia; Cartoon Movement; FECO España y Carton Club, entre otros”, comentó la rectora del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), Isabel López Pérez.