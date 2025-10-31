x

Premios Macondo 2025: este es el impacto de los galardones en la industria audiovisual local

El domingo 2 de noviembre se entregarán los galardones en Medellín, donde la ceremonia se había realizado por última vez en 2019. El regreso de los Macondo a la capital antioqueña visibiliza el talento de la industria audiovisual local.

  • Hay 15 producciones compitiendo en los Premios Macondo 2025. FOTO Colprensa
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 9 minutos
bookmark

Este domingo, la alfombra roja se extenderá por Medellín: la capital antioqueña será la sede de los Premios Macondo, los galardones que reconocen lo mejor del cine colombiano. En el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez se darán cita las personalidades más destacadas de la industria cinematográfica nacional.

Lea: ¡Prográmese con Miradas! Cine gratis por todo Medellín del 4 al 9 de noviembre

En total, la ceremonia premiará 21 categorías y contará con la asistencia de cerca de 1.600 invitados. Las producciones que lideran las nominaciones son Estimados señores, Malta, Matrioshka, Uno: entre el oro y la muerte, La ciénaga: entre el mar y la tierra y Mi Bestia. Además, se entregarán cuatro reconocimientos especiales que buscan destacar a las personalidades y proyectos que, con su trabajo, han tenido un impacto significativo en el cine colombiano.

La gala también contará con presentaciones musicales de Los Hispanos, Puerto Candelaria, Lianna y Manuela Mejía, junto a los nominados a Mejor Canción Original, quienes interpretarán sus temas durante la velada.

Más allá de la ceremonia, los Premios Macondo se han consolidado como una plataforma para visibilizar y seguir posicionando el talento de la industria audiovisual local.

¿Por qué es importante que los Macondo se realicen en Medellín?

Porque funcionan como una plataforma para actores, directores, productores y todos los roles que integran el sector audiovisual de la ciudad. Además, ser sede de un evento especializado como los Macondo impulsa el turismo y dinamiza la economía local.

Por esto, la elección de Medellín como locación de la ceremonia ha sido celebrada por el gremio. Así se lo explicó a EL COLOMBIANO Ana Ligia Jaramillo, directora de la Asociación de Empresas Audiovisuales y Cinematográficas de Medellín (MECA), quien considera que “la realización de los Premios Macondo consolida a la ciudad como un epicentro del cine colombiano y potencia su ecosistema audiovisual y cinematográfico. Eventos de esta magnitud impulsan la economía creativa, atraen inversión y fortalecen la articulación entre talento, empresas y territorios”.

Con ese propósito, los premios de la Academia Colombiana de Cine desarrollaron tres iniciativas previas a la gala de mañana: Macondo en el Mundo, que llevó producciones colombianas a cines y festivales internacionales; Rumbo a los Macondo, con proyecciones gratuitas de varias películas nominadas en diferentes puntos de Medellín; y Semilleros Macondo, un programa enfocado en formar a las nuevas generaciones de la industria.

Gracias a esta última iniciativa, 30 estudiantes universitarios participaron en los últimos meses en talleres de diseño de producción cinematográfica dictados por expertos de los Premios. De ese grupo, cinco fueron seleccionados para hacer parte del equipo encargado de la escenografía que verán tanto los invitados en el Teatro Metropolitano como quienes sigan la transmisión desde cualquier lugar del país o del mundo, a través de los canales regionales, TNT y la aplicación HBO Max.

